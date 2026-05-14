«ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл «Ланс» и стал чемпионом Франции по футболу

Прошедшая в Лансе встреча футбольных клубов «Пари Сен-Жермен» и «Ланс» закончилась победой гостей. «ПСЖ» забил два гола, а их вратарь — россиянин Матвей Сафонов — отбил восемь мячей. «Пари Сен-Жермен» досрочно стал чемпионом Франции по футболу.

В составе победителей голы забили бывший нападающий московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также Ибраим Мбайе.

«ПСЖ» набрал 76 очков и стал недосягаем для соперника — «Ланс» оказался на втором месте с 67-ю очками. Парижский клуб стал чемпионом Франции в 14-й раз и в пятый раз подряд.

Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, ставшим двукратным чемпионом Франции. В текущем сезоне Сафонов сыграл за «ПСЖ» 15 матчей, в девяти из которых не позволил распечатать ворота.

В заключительном туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на выезде 17 мая сыграет с «Парижем», а 30 мая — в Будапеште в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

В январе 2026 года «Пари Сен-Жермен» уступил «Парижу» в матче 1/16 Кубка Франции по футболу. Сафонов не принимал участия в матче, он восстанавливался от перелома левой руки.