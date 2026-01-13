«ПСЖ» без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции

«ПСЖ» без Сафонова проиграл «Парижу» и вылетел из Кубка Франции в 1/16 финала

«Пари Сен-Жермен» уступил «Парижу» в матче 1/16 Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на домашней арене «ПСЖ» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победным оказался гол Жонатана Иконе на 74-й минуте игры. Ворота «ПСЖ» защищал голкипер Люка Шевалье.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не принимал участия в матче, он восстанавливается от перелома левой руки. Футболист получил травму в финальной игре Межконтинентального кубка, в котором отразил четыре послематчевых пенальти.

«ПСЖ» — действующий обладатель Кубка Франции, клуб завоевывал трофей рекордные 16 раз.

Соперник «Парижа» по 1/8 финала станет известен по результатам жеребьевки, которая пройдет 13 января.

Тренер сборной России Виталий Кафанов заявлял, что в хорошей форме Матвея Сафонова можно сравнить с лучшими вратарями Европы.