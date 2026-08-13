Российский вратарь Сафонов стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА

Вратарь французского ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. Французы в стартовом составе одолели «Астон Виллу» со счетом 2:1.

Российский вратарь играл в этой встрече с первых минут. Форвард парижан Хвича Кварацхелия открыл счет на 20-й минуте, а в концовке первого тайма его сравнял нападающий английского клуба Брайан Маджо. Французская команда победила благодаря голу Дезире Дуэ, забившему мяч на 61-й минуте.

До этого Сафонов вместе с парижанами завоевал Суперкубок УЕФА с ПСЖ летом 2025 года. Тогда французы переиграли «Тоттенхэм» по пенальти.

При этом еще до ПСЖ дважды защитившим Суперкубок УЕФА стал мадридский «Реал» — в 2022 и 2024 годах. Футболистам «Астон Виллы» не повезло, хотя только один гол отделял их от повтора успеха 1982 года, когда англичане выиграли этот трофей.

Ранее Сафонов вошел в топ-7 самых дорогих вратарей мира. Его трансферную стоимость оценили в 42,9 миллиона евро.