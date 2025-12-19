Тренер Кафанов сравнил Матвея Сафонова с лучшими голкиперами Европы

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил сайту телеканала «Звезда» , что Матвея Сафонова, отбившего четыре из пяти мячей в серии пенальти в финале турнира Международной федерации футбольных ассоциаций, можно сравнить с лучшими голкиперами Европы.

«Если сравнивать Матвея с такой когортой голкиперов, то он очень близок к ним. Потому что у него тоже нет практически слабых мест», подчеркнул Кафанов.

По мнению тренера, после победы Сафонов стал игроком №1 в «ПСЖ». Кафанов считает, что россиянин, который долгое время был на скамейке запасных, «голоден до побед» и еще не раз порадует болельщиков.