ПСО «Динамо» объявило дату прощания с тренером Сандлером

Гражданская панихида по погибшему во время катания на гидроцикле главному тренеру владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуарду Сандлеру пройдет 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба Приморского спортивного общества «Динамо».

Церемонию прощания проведут в спортивном комплексе «Олимпиец» на Батарейной улице, она начнется в 12:00.

«Приглашаем всех, кто знал Эдуарда Михайловича, работал с ним, был его учеником, коллегой, другом или болельщиком, проводить его в последний путь и почтить память человека, который внес неоценимый вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока», — указали в публикации.

Кроме работы тренером баскетбольного клуба, Сандлер занимал пост управляющего Приморским спортивным обществом «Динамо».

О гибели главного тренера владивостокского «Динамо» стало известно 28 июля. В пресс-службе краевого СК сообщили, что спортивный функционер разбился на гидроцикле во время катания в Амурском заливе.