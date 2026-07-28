Главный тренер владивостокского «Динамо» погиб при катании на гидроцикле

Ушел из жизни главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Об этом сообщила команда на своей странице во «ВКонтакте» .

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжелую утрату», — поделились спортсмены.

Как рассказали в Следственном комитете Приморского края, мужчина катался на гидроцикле в Амурском заливе. Он не справился с управлением и врезался в каменистый берег. От полученных травм тренер скончался на месте.

Сандлер возглавлял «Динамо» с сезона-2023/2024 и в дебютном году привел команду к чемпионству в Суперлиге. В 2019 году он попал в скандал с наркотиками, который сам счел подставой «крабового короля» Олега Кана.