Главный тренер владивостокского «Динамо» погиб при катании на гидроцикле
Ушел из жизни главный тренер владивостокского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер. Об этом сообщила команда на своей странице во «ВКонтакте».
«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжелую утрату», — поделились спортсмены.
Как рассказали в Следственном комитете Приморского края, мужчина катался на гидроцикле в Амурском заливе. Он не справился с управлением и врезался в каменистый берег. От полученных травм тренер скончался на месте.
Сандлер возглавлял «Динамо» с сезона-2023/2024 и в дебютном году привел команду к чемпионству в Суперлиге. В 2019 году он попал в скандал с наркотиками, который сам счел подставой «крабового короля» Олега Кана.