Проведение Игр дружбы отложили

Проведение Всемирных игр дружбы в 2024 году отложили. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

В указе отметили, что проведение соревнований отложили для защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — уточнили в документе.

В конце сентября глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом он допустил пересмотр МОК права спортсменов на участие в Олимпийских играх, если те поедут на не одобренные международными спортивными федерациями соревнования с отсутствием допинг-контроля.