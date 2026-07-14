Прощание с олимпийской чемпионкой по биатлону Галиной Куклевой пройдет в Тюмени

Прощание с олимпийской чемпионкой 1998 года по биатлону Галиной Куклевой состоится в Тюмени, в Институте физической культуры ТюмГУ. Об этом сообщил его ректор Иван Романчук .

Траурная церемония начнется в 11:00 16 июля. Похороны спортсменки пройдут в Ишимбае, где она и родилась.

«Галина Куклева — легенда российского биатлона, звезда мирового уровня. ТюмГУ всегда гордился, что Галина Алексеевна выбрала именно наш университет для продолжения спортивной карьеры в качестве педагога, наставника, тренера», — подчеркнул Романчук.

Олимпийская чемпионка скончалась на 54-м году жизни в ночь на 14 июля. Галина Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе — 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых — в личных гонках. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году.