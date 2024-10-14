Промоушен кулачных боев Hardcore лишили лицензии

Федерация бокса России отозвала у промоушена Hardcore разрешение на организацию боксерских поединков и кулачных боев. Причиной такого решения стало неоднократное нарушение правил со стороны Hardcore.

«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта „бокс“ и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — следует из заявления на сайте федерации.

Также в Сети появились видео с конфликтами и словесными перепалками между участниками соревнований.

Ранее азербайджанский боец Джавид Рзаев получил пожизненное отстранение от соревнований под эгидой Федерации бокса России. Решение приняли после турнира Кулачной лиги Hardcore FC, когда Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей».