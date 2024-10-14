Промоушен кулачных боев Hardcore лишили лицензии

Федерация бокса России отозвала у промоушена Hardcore разрешение на организацию боксерских поединков и кулачных боев. Причиной такого решения стало неоднократное нарушение правил со стороны Hardcore.
«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта „бокс“ и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — следует из заявления на сайте федерации.
Также в Сети появились видео с конфликтами и словесными перепалками между участниками соревнований.