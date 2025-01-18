Проигравшие со счетом 8:0 хоккеисты в Нижнекамске побили соперников

Игроки ХК «Реактор» и «Ирбис» устроили массовую драку во время матча МХЛ

Хоккейный клуб «Реактор» из Нижнекамска в домашнем матче Молодежной хоккейной лиги проиграл казанскому «Ирбису» со счетом 0:8. Во время игры хозяева площадки дважды устроили массовую драку на льду. Главный тренер гостей Максим Овчинников призвал привлечь их к ответственности, сообщила пресс-служба клуба.

«Я прошу лигу обратить внимание на этот эпизод и разобраться с клубом, применить какие-то санкции. Соперник поступил очень подло, дрались шлемами, наносили удары ногами», — сказал он.

Овчинников доволен поведением своих подопечных. Он заявил, что игроки «Ирбиса» вовремя отреагировали на грубость и дали хороший отпор.

Старший тренер «Реактора» Игорь Федоров заявил в соцсетях команды, что ошибка и пропущенная шайба в начале матча породили неуверенность, и к третьему периоду эмоции хоккеистов уже зашкаливали, начались драки. Он заявил о тяжелом поражении своей команды, но пообещал сделать выводы из неудач.

Первая драка началась на 45-й минуте игры, когда счет составлял 0:7 в пользу «Ирбиса». После еще одной стычки 12 игроков обеих команд удалились.

Еще один конфликт произошел между советом ветеранов петербургского СКА и фанатами «Локомотива». Первые пожаловались на оскорбительные кричалки во время матча КХЛ.