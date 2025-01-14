Ветераны СКА пожаловались министру спорта на поведение болельщиков «Локомотива»

Ветераны СКА написали министру спорта Дегтяреву после игры КХЛ с «Локомотивом»

Совет ветеранов петербургского СКА по итогам матча с ярославским «Локомотивом» написал министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву открытое письмо. Его текст опубликовало издание «Спорт день за днем» .

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«Просим обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев», — подчеркнули авторы письма.

Свои подписи под обращением поставили Сергей Черкас, Александр Юдин, Василий Каменев, Александр Михайлов, а также Юрий Гайлик.

КХЛ после завершения матча оштрафовала команду «Локомотив» за поведение ее болельщиков.

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