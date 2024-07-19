Профсоюз артистов Франции пригрозил бойкотом организаторам Олимпиады
Церемония открытия Олимпиады оказалась под угрозой срыва из-за бойкота артистов
Торжественная церемония открытия Олимпийских игр в Париже оказалась на грани срыва из-за масштабной забастовки профсоюза артистов Франции (SFA). Как сообщила газета The Mirror, организаторы выступления получили письмо от участников, в котором они потребовали повышения зарплат и улучшения условий работы.
На открытии международных соревнований 26 июля планировалось выступление трех тысяч артистов и 400 танцоров.
«Мы вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке шоу 26 июля, а также о следующих репетициях церемонии открытия Паралимпийских игр», — указали в сообщении SFA.
В профсоюзе пояснили, что артисты недовольны условиями труда, которые для них организовала компания Paname 24, отвечающая за постановку шоу. На диалог руководство фирмы не пошло и на требования изменений никак не отреагировало.
«Лозунг „Вместе мы достигнем большего“ сегодня повсюду на улицах Парижа, но наши условия труда с нами обсуждать отказались. Кроме того, мы столкнулись с вопиющим неравенством и отсутствием равного диалога во время подготовки к церемонии», — отметили в SFA.
Организационный комитет Игр заявил, что связался с компанией, отвечающей за постановку шоу, чтобы подтвердить все претензии артистов.
«Вознаграждение артистов превышает минимальный уровень, установленный их коллективным договором. Размер выплат зависит от роли, как и в любой постановке», — заявили в ведомстве.
При этом там добавили, что готовы продолжить диалог с профсоюзом, чтобы удовлетворить все их требования в пределах разумного.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России в нейтральном статусе на соревнования отправятся 15 спортсменов. Основная доля пришлась на теннисистов. Также на Олимпиаду отправились гребцы, пловец Евгений Сомов, прыгунья на батуте Анжела Бладцева и велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица.