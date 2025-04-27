Президент UFC Дана Уайт допустил возвращение турниров в Россию

Возвращение организованных UFC боев в Россию вполне возможно, и переговоры по этому вопросу не прекращались, несмотря на все события во внешней политике. Как сообщил Championat.ru , с таким заявлением выступил президент промоушена Дана Уайт.

Он добавил, что российские спортсмены продолжают выходить на ринг и участвуют в боях по всему миру, которые организуют UFC.

«Мы продолжим вести свой бизнес дальше, как делали это всегда», — подчеркнул Уайт.

На уточняющий вопрос журналистов глава UFC ответил, что для окончательного решения вопроса возвращения боев в Россию «Трамп и Путин должны это решить».

О возвращении в Россию турниров смешанных единоборств UFC ранее сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он не исключил, что турниры возобновятся в обозримом будущем.