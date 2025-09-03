Президент УЕФА Чеферин призвал отменить ограничения для российских футболистов
Западным странам нужно прекратить исключать российских спортсменов, потому что санкции не влияют на ход специальной военной операции. Такое мнение выразил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в беседе с Politico.
«Российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли боевые действия на Украине? Нет», — отметил он.
Чеферин назвал бессмысленным отстранение российских спортсменов из-за политической ситуации. Несмотря на критику со стороны украинских футболистов, руководство УЕФА неоднократно выступало за отмену ограничений в отношении команд из России.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) снова не допустил российских биатлонистов до Олимпиады. Спортсмены остаются отстраненными от международных стартов с 2022 года.