Западным странам нужно прекратить исключать российских спортсменов, потому что санкции не влияют на ход специальной военной операции. Такое мнение выразил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в беседе с Politico .

«Российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли боевые действия на Украине? Нет», — отметил он.

Чеферин назвал бессмысленным отстранение российских спортсменов из-за политической ситуации. Несмотря на критику со стороны украинских футболистов, руководство УЕФА неоднократно выступало за отмену ограничений в отношении команд из России.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) снова не допустил российских биатлонистов до Олимпиады. Спортсмены остаются отстраненными от международных стартов с 2022 года.