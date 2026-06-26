Президент РФС Колосков назвал позитивным сигналом допуск юношеской сборной России по футболу к чемпионату мира 2026 года

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал допуск юношеской сборной России по футболу к чемпионату мира 2026 года в беседе со «Звездой» .

По его словам, это решение является позитивным сигналом и может рассматриваться как начальный этап возвращения российского футбола на международную арену. Колосков напомнил, что президент ФИФА Джанни Инфантино ранее неоднократно подчеркивал необходимость отделить спорт от политики, и допуск юношеской команды стал первым практическим шагом в этом направлении.

В то же время, как отметил почетный президент РФС, это решение накладывает на страну и спортивное руководство серьезную ответственность. Теперь перед федерацией стоит задача качественно подготовить команду к турниру. Руководство РФС уже заявило, что необходимый кадровый резерв для этого есть и команда готова к участию.