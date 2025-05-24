Президент «Краснодара» Галицкий назвал победу в чемпионате России заслугой игроков

«Краснодар» впервые стал чемпионом России. Президент футбольного клуба Сергей Галицкий прокомментировал победу команды. Он рассказал журналистам, что спортсмены добились успеха своими усилиями, а его роль в этом событии преувеличена.

«Снимать нужно не меня, слишком много внимания. Это все команда, это их заслуга», — подчеркнул Галицкий.

ФК «Краснодар» обыграл в последнем, 30-м туре РПЛ московское «Динамо» со счетом 3:0 и стал чемпионом.

Галицкий основал клуб в 2008 году. Команда лишь раз занимала второе место в чемпионате — в сезоне 2024/2025. В 2024 году клуб продлил контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.