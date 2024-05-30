ФК «Краснодар» сообщил о продлении контракта с главным тренером Мусаевым

Мурад Мусаев продолжит занимать должность главного тренера в ФК «Краснодар». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соответствующее соглашение продлили на два года. Срок контракта истекает 31 мая 2026-го.

«Под руководством Мурада Олеговича „Краснодар“ выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне 2023/24 завоевал серебряные медали РПЛ», — отметили представители команды.

Мусаев — рекордсмен по количеству матчей в качестве главного тренера черно-зеленых. На его счету 136 игр.

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