Президент ФТАР Винокуров заявил, что ЧМ по тяжелой атлетике в Москве станет важнейшим шагом на пути к Играм-2032

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года пройдет в Москве. Об этом сообщил исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), передает RTVI .

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров заявил, что турнир станет для спортсменов важнейшим шагом на пути к Играм-2032.

«Наша задача — организовать чемпионат мира на высоком уровне, обеспечить лучшие условия для спортсменов, тренеров и всех участников соревнований. Уверен, что мы проведем соревнования, которые станут настоящим праздником тяжелой атлетики и важнейшим шагом на пути атлетов к Олимпиаде-2032», — сказал он.

По словам Винокурова, Россия обладает необходимым опытом и возможностями для проведения соревнований самого высокого уровня, а Москва неоднократно принимала крупнейшие международные спортивные турниры и располагает современной инфраструктурой.

В ФТАР называют московский чемпионат первым с 2022 года официальным турниром высокого уровня по олимпийскому виду спорта, который удалось вернуть в страну. Мировые первенства по тяжелой атлетике столица уже принимала в 1975 и 1983 годах.