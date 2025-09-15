В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях внутри России. По мнению авторов инициативы, это популяризирует иностранных исполнителей, большинство из которых выступают в недружественных странах. Однако не стоит всех исполнителей мести под одну гребенку. Как отметил в беседе с 360.ru президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, много хорошего есть не только в отечественной музыке.

«В моем понимании в зарубежной музыке тоже есть много хорошего. Мы знаем с вами величайших мировых композиторов из прошлого, и современных, и исполнителей и группы», — сказал он.

По словам эксперта, стоит научиться смотреть на вещи под разными углами. Он провел параллели с санкциями против российских спортивных организаций. Вместо запретов лучше сконцентрироваться на развитии отечественной музыки и наведении порядка в этой сфере.

«У нас есть прекрасная российская музыка, советская даже музыка. <…> Но у нас есть и негативные примеры музыки», — напомнил Свищев.

В заключении он выразил мнение, что не стоит запрещать действительно хорошую зарубежную музыку. Вместо этого лучше помочь в развитии спортивных соревнований в стране.