Футбольный турнир на кубок Игоря Акинфеева завершился в Химках

Финальный матч «Кубка Игоря Акинфеева» провели на поле «Арена Химки». Лучшие академии России, а также команды из Белоруссии и Киргизии сразились за главную награду турнира.

Чемпионом стала команда «Зенит» из Санкт-Петербурга, обыграв в финальной встрече подмосковную академию «Мастер-Сатурн». После ничьей 0:0 в основное время победителя определили в серии пенальти. Почетное третье место заняли спортсмены команды «Родина».

«Я очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе — „Арена Химки“. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов, много сейвов. Все это говорит о том, что наш турнир — один из самых сильнейших в стране. Я очень счастлив, что на нем собираются самые сильные академии России и стран СНГ. Все получают удовольствие от футбола. Увидимся в следующем году», — сказал российский футболист Игорь Акинфеев.

Кроме традиционного формата спортсмены сразились и в таких дисциплинах, как кипербол — это новый вид, где в каждом матче разыгрывается шесть очков: четыре в основное время и два в обязательной серии пенальти; и кипербатле — так называемой вратарской «перестрелке», где голкиперы по очереди бьют по воротам друг друга.

«Спасибо Игорю Акинфееву за то, что выбрал именно Подмосковье для этого турнира. С каждым годом турнир становится все лучше и лучше, все сильнее и сильнее по составу. Всем ребятам хочется пожелать двигаться по той траектории, по которой шел сам Игорь Акинфеев», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Помимо этого, участников турнира, а также гостей и жителей Химок ждал большой сюрприз — на поле «Арены» встретились звезды отечественного футбола. «Сборная ЦСКА» сыграла против «Сборной друзей Акинфеева».

Гала-матч завершился со счетом 8:5 в пользу армейцев.