Предвыборной ход? Зачем Коу заговорил о допуске россиян на соревнования

Заявление кандидата на пост президента Международного олимпийского комитета Себастьяна Коу о вероятном допуске российских спортсменов на международные соревнования после подписания мирного соглашения в украинском конфликте можно расценивать как предвыборный ход. Об этом 360.ru заявила депутат Светлана Журова.

Парламентарий обратила внимание, что пока России никаких обещаний не давали, а слова Коу выглядят попыткой добавить себе голосов на выборах.

«Он дает сигнал, что „если буду президентом, я буду молодцом, и с Россией, скорее всего, договорюсь“. Хитрый ход. Думаю, отчасти предвыборный. Все будет зависеть от подписания мирного соглашения. Многие федерации так и озвучивают: мы русских ждем только после подписания мирного соглашения. Тогда флаг, гимн — все даем, все восстанавливаем», — сказала она.

Журова добавила, что мнение МОК зависит от политиков, однако президенты международных федераций обязаны быть независимыми. Их задача — думать о развитии спорта.

«Коу — олимпийский чемпион, который выиграл свою медаль в Москве. У него остались хорошие впечатления от страны. Его команда тогда не поехала на Олимпиаду, а Коу получил возможность выиграть свою медаль. И вся Великобритания считает его чемпионом, несмотря на то что он выиграл в ненавистном тогда Советском Союзе», — заключила депутат.

Ранее МОК призвал допустить российских спортсменов до отбора на ОИ-2026.