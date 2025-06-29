Представитель «Краснодара» Бузникин заявил, что команда хочет за Сперцяна минимум 15 млн евро

Капитан футбольной команды «Краснодар» Эдуард Сперцян рассматривается в качестве потенциального кандидата для перехода в иностранный клуб. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, слухи о возможном трансфере активно циркулируют в спортивной прессе, написало РИА «Спорт» .

Согласно источникам, игроки, имеющие российские паспорта, могут столкнуться с трудностями при переходе в зарубежные клубы из-за сложной политической ситуации. Оценочная стоимость Сперцяна, согласно данным портала Transfermarkt, составляет около 25 миллионов евро, сообщил сайт kubanpress.ru.

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин подтвердил, что клуб заинтересован в уходе Сперцяна, но не согласен продавать его дешевле определенной суммы. По его словам, предложение должно составлять не менее 15 миллионов евро. В клубе подчеркивают, что намерены дождаться подходящего предложения от солидного европейского клуба, готового заплатить указанную сумму.