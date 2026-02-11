«Представь, что это Челябинск». Фигурист Гуменник рассказал об олимпийском дебюте

Гуменник: перед стартом на Олимпиаде представлял, что выступаю в Челябинске

Фигурист Петр Гуменник рассказал, как настраивался перед короткой программой на Олимпиаде и что помогло справиться с давлением первого выхода на лед. Впечатления спортсмена опубликовал StarHit .

Гуменник признался, что нервничал, но старался сохранить спокойствие, чтобы в ключевых элементах не изменить привычную технику. Он также отметил, что удивился поддержке с трибун, потому что выступал в первой разминке и не ожидал такой реакции зала.

«Мы с тренером говорили — надо представить, что это Челябинск», — с улыбкой рассказал фигурист.

Во время проката у спортсмена лопнул шнурок, однако он заметил это уже после выступления. Гуменник уточнил, что шнурок порвался у самого носка и не повлиял на фиксацию ботинка.

Короткую программу фигурист исполнил с небольшими ошибками, но набрал 86,72 балла. После первой разминки он шел первым, позже опустился на шестое место.

Отдельной сложностью стала подготовка к старту. За три дня до соревнований организаторы запретили спортсмену использовать музыкальную композицию из фильма «Парфюмер», поэтому команде пришлось срочно искать замену и продумывать детали нового образа. Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что за вечер подготовил новые варианты и вместе с Гуменником и тренером Вероникой Дайнеко выбрал музыку, под которую спортсмен в итоге и выступил.

Произвольная программа олимпийского турнира должна пройти в пятницу, 13 февраля.