Пожелавший возглавить МОК глава World Athletics не подпал под новые правила

Введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) новые правила проведения выборов руководителя организации ставят под вопрос участие в голосовании в качестве кандидата главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу. Об этом со ссылкой на письмо МОК сообщило агентство Associated Press .

По данным агентства, в минувшее воскресенье комиссия по этике МОК разослала специальное послание всем 111 членам организации, включая Коу, а также другим вероятным кандидатам на пост будущего президента. В своем послании спортивные чиновники объяснили правила для участия в предстоящем голосовании.

Они предусматривают, что в день выборов и на протяжении всего восьмилетнего срока полномочий следующего главы МОК кандидаты должны оставаться в составе комитета. Коу под это правило не подпадает, так как сейчас в организации состоит в качестве руководителя World Athletics, откуда уйдет в 2027 году.

Правилам также не соответствует действующий вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший. В ноябре ему исполнится 65 лет. При этом Олимпийская хартия запрещает занимать посты после 70.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии комитета в Греции. Действующий глава организации Томас Бах объявил об отказе в выставлении своей кандидатуры на новый срок. Он подчеркнул, что принял такое решение в интересах олимпийского движения.