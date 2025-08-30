Потерявший сознание тренер «Сочи» рассказал о своем состоянии

Тренер «Сочи» Морено рассказал, что сейчас с ним все в порядке

Во время матча Кубка России по футболу у главного тренера «Сочи» Роберта Морено случился гипертонический криз. Об этом испанец рассказал на своей странице в Instagram*.

Морено отметил, что сейчас с ним все в хорошо, и поблагодарил всех, кто за него переживал.

«Со мной все в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды», — написал он.

Тренер почувствовал сильное недомогание 27 августа во время второго тайма матча «Сочи» и «Краснодара» на стадионе «Фишт». Помощники увели Морено в подтрибунное помещение, затем его сопроводили до кареты скорой помощи.

Испанского специалиста доставили в больницу, в тот же вечер он вернулся домой. Его помощник Эдуардо Докампо рассказал, что угрозы для жизни не было.

Роберт Морено работал с национальной командой Испании, французским «Монако» и испанской «Гранадой». С 15 декабря 2023 года он возглавляет «Сочи». Под его руководством российская команда одержала 22 победы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.