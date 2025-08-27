Испанскому тренеру Морено стало плохо во время матча «Сочи» с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено почувствовал сильное недомогание во время поединка против «Краснодара». Это произошло во втором тайме матча Кубка России по футболу.

Помощники увели испанского специалиста в подтрибунное помещение, когда футболист «Сочи» Макар Чирков забил в ворота «Краснодара» первый мяч.

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев во время эфира сообщил, что 47-летнего Морено сопроводили в машину скорой помощи. По итогам игры «Сочи» проиграл «Краснодару» со счетом 2:4.

У сочинцев в ходе матча отличились Макар Чирков и Игнасио Сааведра. У гостей голы забили Данила Козлов, Кевин Ленини, Никита Кривцов и Гаэтан Перрен.

В апреле 14 подопечных Морено отравились перед матчем с «Ахматом». Все игроки страдали от обезвоживания. В нынешнем сезоне команда «Сочи» потерпела семь поражений в официальных матчах.