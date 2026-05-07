Потасовка в раздевалке ФК «Реал Мадрид» довела спортсмена до больницы

Игроки футбольного клуба «Реал Мадрид» Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени поругались на тренировке. Конфликт вылился в драку, один из спортсменов потерял сознание от удара по голове, сообщило издание AS .

Первая перепалка случилась во время тренировки 6 мая в Вальдебебасе, на северо-востоке Мадрида. О ней узнали журналисты. Вальверде решил, что Тчуамени обнародовал подробности, и на следующий день отказался пожать ему руку.

Уругваец высказал футболисту подозрения, соперник все отрицал. Они пререкались всю тренировку, атмосфера накалилась до предела, в раздевалке мужчины подрались. Устав от претензий, Тчуамени сбил Вальверде с ног сильным ударом по голове.

На некоторое время спортсмен потерял сознание. Когда очнулся, медики увезли его с тренировочной базы на инвалидной коляске. В больнице Блуа Санитас полузащитнику «Реал Мадрид» наложили швы на рассеченную рану. Администрация футбольного клуба начала дисциплинарное разбирательство в отношении обоих игроков.

