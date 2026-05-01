Спортсмен из Австралии шесть часов пролежал под мертвой лошадью

Жокею ампутировали ноги после того, как он шесть часов провел под тушей лошади

Австралийский жокей Шейн Макговерн перенес ампутацию обеих ног после того, как шесть часов провел под телом павшей лошади. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на местную ассоциацию конного спорта.

Макговерн тренировался на базе в городе Чартерс-Тауэрс, расположенной в Северном Квинсленде. Девятилетний мерин по кличке Реформист перенес аневризму и внезапно пал прямо во время работы на треке.

Труп лошади придавил жокея к земле. Выбраться сам он не смог. Макговерн вывернул плечо и сломал несколько ребер. Лишь вечером его нашла супруга.

Спортсмена госпитализировали. Спустя 10 дней он потерял левую ногу. Еще через три недели врачи решили ампутировать ему и вторую ногу.

Жена жокея сохраняла оптимизм после первой операции. В интервью местной прессе она объясняла, что это не замедлит его, а станет лишь «небольшой преградой на пути».

Не осталось в стороне и спортивное сообщество региона.

Организация Racing Queensland пожертвовала Макговерну 50 тысяч долларов, Ассоциация жокеев Квинсленда внесла еще пять тысяч.

Шейн Макговерн — один из самых опытных и уважаемых жокеев в Квинсленде. Он принял участие в 1885 стартах, одержал более 200 побед и 676 раз финишировал на призовых местах.

