Полузащитник Сперцян перешел из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли»

Армянский футболист Эдуард Сперцян покинул футбольный клуб «Краснодар». Он продолжит карьеру в саудовском клубе «Аль-Ахли», сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу российского ФК.

Подробности контракта с новым клубом не раскрываются. В «Краснодаре» отметили значительный вклад Сперцяна в историю клуба: за 185 матчей он набрал 102 результативных балла — 58 голов и 44 голевые передачи. Это делает его вторым лучшим бомбардиром в истории команды.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара» и в сезоне 2024–2025 годов стал чемпионом России вместе с командой.