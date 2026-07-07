Полузащитник сборной Англии Хендерсон выбыл до конца ЧМ после нелепой травмы

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщила газета The Standard .

По информации издания, 36-летний футболист получил травму запястья после победы англичан над Мексикой (3:2) в матче 1/8 финала. Во время празднования Хендерсон перелезал через рекламный щит, неудачно упал на руку и покинул поле на носилках.

Игрок остался в Мехико вместе с представителем медицинского штаба сборной и не вернулся на базу команды в Канзас-Сити. Ему предстоит операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть турнира.

На нынешнем чемпионате мира Хендерсон провел лишь несколько минут в матче группового этапа против Панамы. Эта встреча стала для него 90-й в составе сборной Англии, за которую он выступает с 2010 года.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с Норвегией. Матч пройдет 12 июля.