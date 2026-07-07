Полузащитник сборной Англии Хендерсон выбыл до конца ЧМ после нелепой травмы
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщила газета The Standard.
По информации издания, 36-летний футболист получил травму запястья после победы англичан над Мексикой (3:2) в матче 1/8 финала. Во время празднования Хендерсон перелезал через рекламный щит, неудачно упал на руку и покинул поле на носилках.
Игрок остался в Мехико вместе с представителем медицинского штаба сборной и не вернулся на базу команды в Канзас-Сити. Ему предстоит операция, из-за которой он пропустит оставшуюся часть турнира.
На нынешнем чемпионате мира Хендерсон провел лишь несколько минут в матче группового этапа против Панамы. Эта встреча стала для него 90-й в составе сборной Англии, за которую он выступает с 2010 года.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с Норвегией. Матч пройдет 12 июля.