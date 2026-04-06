Полузащитник «Краснодара» Сперцян высказался о сорвавшемся трансфере в «Аякс»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся переходе в нидерландский «Аякс». В интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia футболист признался, что не понимает причин срыва сделки. Об этом написал RT .

«Я, честно, не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю. Там же официальное выступление было на телевидении, и представители „Аякса“ сказали, что не надо покупать игрока из России и так далее», — заявил Сперцян.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Эдуард Сперцян принял участие в 32 матчах за «Краснодар», забив 12 голов и сделав 16 результативных передач. Ранее отмечалось, что этот гол стал для него 50-м в рамках РПЛ.