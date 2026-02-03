Полузащитник Гаэтан Перрен покинет «Краснодар», чтобы присоединиться к команде «Лилль»

Средний защитник французского происхождения Гаэтан Перрен покидает российский футбольный клуб «Краснодар» и присоединится к команде «Лилль». Соответствующее сообщение появилось в официальном канале команды в мессенджере Telegram, написали «Известия» .

За время пребывания в российском клубе Перрен провел двадцать официальных встреч, отметившись двумя забитыми голами и тремя результативными передачами. Руководство «Краснодара» поблагодарило игрока за вклад в успехи команды и выразило пожелания удачи и дальнейших достижений в профессиональной карьере.

Ранее французский футболист прибыл в «Краснодар» из клуба «Осер» в летний трансферный период 2025 года. Его появление вызвало интерес болельщиков и журналистов, но последующие события показали, что адаптация Перрена к новому клубу прошла успешно, позволив ему занять важную роль в составе команды.