Полузащитник «Динамо» Бителло выразил уверенность в том, что Гусев продолжит карьеру в РПЛ

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Фабиан Бителло в разговоре с Metaratings.ru прокомментировал уход Ролана Гусева с поста главного тренера. Игрок выразил уверенность, что специалист найдет работу в Российской Премьер-Лиге.

«Ролан Александрович — отличный тренер, который помогал нам еще будучи ассистентом. Я убежден, что он способен быть успешным главным тренером и продолжить свою карьеру в нашем чемпионате», — заявил футболист.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» под руководством Гусева заняло седьмое место, набрав 45 очков. В конце мая клуб объявил о расторжении контракта со специалистом. Новым наставником команды стал немецкий тренер Сандро Шварц.