Полузащитник «Динамо» Бителло отметил, что команда понимает требования Шварца

Бразильский хавбек московского «Динамо» Фабиан Бителло в интервью Metaratings.ru поделился мнением о новом наставнике команды Сандро Шварце.

«Это отличный тренер. Мы уже понимаем его требования и хотим провести хороший сезон», — заявил футболист, добавив, что отлично отдохнул и готов к работе.

Шварц вернулся в клуб 22 мая, подписав контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне «бело-голубые» заняли седьмое место, набрав 45 очков.