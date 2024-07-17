Полузащитник «Челси» Фернандес поплатился за расистскую песню
Клуб «Челси» начал расследование против Фернандеса за расистский стрим
Выступающий за футбольный клуб «Челси» аргентинский полузащитник Энцо Фернандес во время празднования победы на Кубке Америки вел стрим в своих социальных сетях из автобуса национальной сборной, где звучали расистские песни с оскорблением французских футболистов. Британский клуб объявил, что начал внутреннюю дисциплинарную процедуру. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си».
Скандал начался с жалобы другого игрока Челси и футболиста сборной Франции Уэсли Фофана, который назвал поведение аргентинских спортсменов неприкрытым расизмом.
Федерация футбола Франции также осудила аргентинцев и пообещала обратиться к федерации страны и ФИФА, а также подать жалобу в суд за расовые оскорбления.
Фернандес признал вину и подчеркнул, что выступает против дискриминации в любой форме.
«Приношу извинения за то, что поддался эйфории от празднования Кубка Америки», — сказал он.
Но слова спортсмена не убедили руководство «Челси». В клубе подчеркнули, что признательны за извинения своего игрока, но от внутренней дисциплинарной процедуры ему не уйти.
Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии со счетом 1:0 в финале Кубка Америки. Встреча прошла в минувшее воскресенье, 14 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами. Единственный гол в дополнительное время забил Лаутаро Мартинес. Лидер сборной Лионель Месси остаться на поле до конца не смог из-за полученной травмы.