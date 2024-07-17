Полузащитник «Челси» Фернандес поплатился за расистскую песню

Выступающий за футбольный клуб «Челси» аргентинский полузащитник Энцо Фернандес во время празднования победы на Кубке Америки вел стрим в своих социальных сетях из автобуса национальной сборной, где звучали расистские песни с оскорблением французских футболистов. Британский клуб объявил, что начал внутреннюю дисциплинарную процедуру. Об этом сообщила телерадиокомпания «Би-би-си» .

Скандал начался с жалобы другого игрока Челси и футболиста сборной Франции Уэсли Фофана, который назвал поведение аргентинских спортсменов неприкрытым расизмом.

Федерация футбола Франции также осудила аргентинцев и пообещала обратиться к федерации страны и ФИФА, а также подать жалобу в суд за расовые оскорбления.

Фернандес признал вину и подчеркнул, что выступает против дискриминации в любой форме.

«Приношу извинения за то, что поддался эйфории от празднования Кубка Америки», — сказал он.

Но слова спортсмена не убедили руководство «Челси». В клубе подчеркнули, что признательны за извинения своего игрока, но от внутренней дисциплинарной процедуры ему не уйти.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии со счетом 1:0 в финале Кубка Америки. Встреча прошла в минувшее воскресенье, 14 июля, на стадионе «Хард Рок» в Майами. Единственный гол в дополнительное время забил Лаутаро Мартинес. Лидер сборной Лионель Месси остаться на поле до конца не смог из-за полученной травмы.