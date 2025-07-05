Полиция отказалась заводить дело после драки Смолова в столичном кафе

Сотрудники правоохранительных органов отказались возбуждать уголовное дело после конфликта футболиста Федора Смолова и посетителей «Кофемании» в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сборе всех необходимых документов», — рассказали представители ведомства.

На данный момент правоохранители продолжают проверку. Они не успели допросить Смолова, поскольку он в тот момент выехал с семьей за пределы России.

Накануне стало известно, что бывший нападающий «Краснодара» подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в центре Москвы. Это произошло еще 28 мая, но видео потасовки попало в Сеть только сегодня. По данным некоторых СМИ, футболиста вынуждали выплатить 20 миллионов рублей за отказ от публикации скандального ролика.