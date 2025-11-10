Покровская ушла с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Татьяна Покровская ушла с поста главного тренера сборной России по синхронному плаванию из-за преклонного возраста и большой нагрузки. Об этом сообщил журналистам президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

«Возраст. Татьяне Николаевне 75 лет исполнилось. Это большой возраст, большая нагрузка. Она понимает, что в следующие два года, чтобы подготовить сборную, нужно выложиться по максимуму. И в этой части она принимала решение о своем преемнике, о своей преемнице», — процитировало Мазепина РИА «Новости».

Пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию должна занять семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

В 1998 году Покровская возглавила сборную России по синхронному плаванию. С тех пор российские синхронистки не знали поражений на летних Олимпиадах. Они выиграли золото в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020).

Покровская будет продолжать поддерживать ФВВСР и тренерский штаб в достижении новых побед, а также способствовать популяризации синхронного плавания. Теперь она займет должность советника председателя.

Ранее спортсменка из Чехова Валерия Плеханова выиграла первенство Европы по синхронному плаванию. Она набрала 236,0250 балла, что позволило ей обойти соперниц из Испании и Греции. Соревнования, проходящие в Афинах с 25 по 29 июня, собрали сильнейших юниоров из России, Грузии, стран Европы и других государств.