Спортсменка из Чехова выиграла первенство Европы по синхронному плаванию

Синхронистка из подмосковного Чехова Валерия Плеханова успешно выступила на первенстве Европы среди юниоров. Спортсменка выиграла золотую медаль в дисциплине «соло — техническая программа».

Плеханова набрала 236,0250 балла, что позволило ей обойти соперниц из Испании и Греции.

Спортсменка тренируется под руководством опытных наставников — Ольги Брусникиной и Оксаны Самохваловой, чей профессионализм помог юной чемпионке добиться выдающегося результата.

Соревнования, проходящие в Афинах с 25 по 29 июня, собрали сильнейших юниоров из России, Грузии, стран Европы и других государств. Турнир проводят по правилам European Aquatics с нововведениями в регламенте: впервые установлен временной лимит на выполнение гибридных элементов — не более 25 секунд.

Члены российской сборной выступают в нескольких категориях: «соло», «дуэт» и «смешанный дуэт».