Покаяние на Олимпиаде не помогло. Девушка не простила биатлонисту Легрейду измену

Публичное раскаяние норвежского биатлониста Стурлы Холма Легрейда на Олимпиаде-2026 в Италии не помогло вернуть девушку. Обманутая возлюбленная заявила газете VG , что не простит предательства.

«Простить сложно. Даже после признания в любви перед всем миром. Я не хотела оказаться в таком положении, и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу», — сказала она.

Девушка поблагодарила близких за поддержку в этой непростой ситуации и отдельно тех, кто сочувствовал, даже зная ее лично. Она предпочла не раскрывать своего имени, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Сам Легрейд заявил на пресс-конференции, что не получил от девушки какой-либо реакции на признание. Он также извинился перед соотечественником Йоханом-Олавом Ботной за то, что покаянными речами отвлек внимание общественности от его победы — мужчина завоевал золото.

Биатлонист сделал громкое заявление сразу после того, как завоевал бронзу в индивидуальной гонке на Играх. Он заявил, что полгода назад встретил любовь всей жизни, а три месяца спустя изменил ей. Легрейд назвал это самой большой ошибкой.

