Появилось видео сурового досмотра сборной Аргентины на въезде в США

Делегацию действующих чемпионов мира встретили с металлодетекторами прямо на взлетно-посадочной полосе, досматривая не только багаж, но и ручную кладь. При этом сами аргентинцы относились к досмотру совершенно спокойно, улыбались и шутили.

В субботу подопечных Лионеля Скалони ждет игра против сборной Кабо-Верде. В 1/8 финала победитель этой пары встретится либо с Австралией, либо с Египтом.

На этом чемпионате мира Месси стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей, обойдя немца Мирослава Клозе. При этом некоторые спортивные журналисты считают, что 39-летний аргентинец не завершит карьеру и сыграет еще и на следующем, седьмом для себя турнире.