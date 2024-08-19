Подколзин перешел в хоккейный клуб Edmonton Oilers

Российский нападающий Василий Подколзин стал игроком канадского хоккейного клуба Edmonton Oilers в результате обмена. Об этом сообщили в Национальной хоккейной лиге .

Предыдущий клуб Подколзина, Vancouver Canucks, получил выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.

На данный момент Подколзину 23 года, Vancouver Canucks выбрал его на драфте 2019 года под 10-м общим номером. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист сыграл 19 матчей и набрал два очка, большую часть сезона проведя в фарм-клубе.

За три сезона в НХЛ Подколзин провел 137 матчей, в которых набрал 35 очков (18 голов и 17 передач). В России он выступал за петербургский СКА и завоевал серебряную и бронзовую медали на молодежных чемпионатах мира в составе молодежной сборной.

Ранее защитник из США Тони Деанджело сообщил о своем решении покинуть НХЛ и перейти в КХЛ.