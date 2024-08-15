Американский хоккеист Деанджело заявил об уходе из НХЛ ради СКА

Защитник из США Тони Деанджело решил покинуть НХЛ и перейти в КХЛ. Об этом сообщил «Чемпионат».

Американский игрок продолжит спортивную карьеру в петербургском СКА. Ранее он опровергал сведения о переезде в Россию, добавил «Петроград».

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний Деанджело провел 31 матч, набрав 11 результативных баллов.

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