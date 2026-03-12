Подготовка к этапу Кубка мира по прыжкам с трамплина на лыжах началась в Нижнем Тагиле

Свердловские спортсмены успешно выступили на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, завоевав четыре медали. В декабре город вновь примет крупный международный турнир, который пройдет с 2 по 7 декабря, сообщил сайт TagilCity.ru .

Мэр города Владислав Пинаев возглавил оргкомитет по подготовке к стартам. Его заместителем стал вице-мэр по социальной политике Валерий Суров. В комитет также вошли начальники управлений промышленности, спорта, культуры, дорожного хозяйства и отдела по работе со СМИ.

В рамках подготовки к соревнованиям планируется провести информационную кампанию (через билборды, интернет и СМИ), подготовить и расчистить дороги к трамплинному комплексу, организовать точки торговли для зрителей, а также найти и обучить волонтеров и закупить цветы для награждения победителей.