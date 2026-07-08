Почетный президент РФС Колосков выразил надежду на возвращение российского футбола на международную арену

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью ИА НСН выразил надежду на снятие запретов для российских клубов и сборной, подчеркнув при этом, что их не допустят к участию в европейских турнирах моментально.

По словам функционера, недавние решения создают правовые инструменты для снятия санкций. Он отметил, что в ФИФА неоднократно заявляли о бессмысленности ограничений, которые вносят только раздор в международную футбольную семью.

«Сегодня есть все правовые инструменты для того, чтобы это сделать. <…> Пока что почва очень благодатная, но главное, чтобы слова не расходились с делами», — отметил Колосков.

Однако он предостерег от преждевременного оптимизма относительно возвращения в турниры под эгидой УЕФА. Эта организация не подчиняется ФИФА напрямую и уже заявила об отсутствии россиян в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в ближайшем году.