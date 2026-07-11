Победительницей Уимблдона стала теннисистка из Чехии Линда Носкова

Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдона, который проходил на травяных кортах в Лондоне. В финале она обыграла соотечественницу Каролину Мухову.

Впервые в истории турниров Большого шлема в финале женского одиночного разряда встречались две теннисистки из Чехии.

Встреча длилась два часа 28 минут и закончилась со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Носкова на Уимблдоне была посеяна под девятым номером, ее соперница — под номером 10.

Линде Носковой — 21 год, она впервые в карьере выиграла на турнире Большого шлема. Мухова впервые дошла до финала Уимблдона.

В юниорском Уимблдоне победительницей стала 17-летняя россиянка Анна Пушкарева. Она обыграла китаянку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4.