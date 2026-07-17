Победители ЧМ по футболу впервые получат эксклюзивные перстни

Победители чемпионата мира по футболу получат эксклюзивные перстни. Такое случится впервые в истории, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Кольца получат футболисты и тренерский штаб той сборной, которая займет первое место. На одной стороне перстня изобразят трофей ЧМ, другую же персонализируют в соответствии с идентичностью команды-победителя. У каждого кольца будет индивидуальный номер и сертификат подлинности.

«Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные кольца в ознаменование этого события. Каждое из колец для победителей затем будет персонализировано и официально вручено позже», – отметили на сайте ФИФА.

Всего выпустят 2026 перстней, 30 из которых вручат победителям. Еще 1996 колец смогут купить болельщики – в качестве официальной лицензионной продукции чемпионата мира по футболу.

В финале турнира, который пройдет 19 июля, сыграют Испания и Аргентина. По мнению футбольного эксперта Анатолия Горскова, у испанцев есть все шансы обыграть соперников.