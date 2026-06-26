Победителей конкурса «Ты в игре» наградят в Москве 3 июля

Победителей шестого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» наградят в Национальном центре «Россия» в Москве 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты».

Экспертный совет, состоявший из руководителей и специалистов спортивной индустрии, выдающихся спортсменов и общественных деятелей, изучил более шести тысяч заявок и выбрал 34 финалистов из 23 регионов России.

Цель конкурса — находить и поддерживать перспективные проекты, популяризирующие физическую культуру и в целом здоровый образ жизни. Поддерживает его и Министерство спорта.

Среди финалистов оказались и подмосковные проекты — «ДвижОК» и «Плывем к чистоте» из Наро-Фоминска.