Подмосковные проекты вышли в финал всероссийского конкурса «Ты в игре»

Сразу два проекта из Наро-Фоминска вышли в финал VI всероссийского конкурса спортивных инициатив «Ты в игре». Об этом сообщили в пресс-службе Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Всего от Подмосковья на конкурс поступило 119 заявок, а в число 34 лучших проектов страны вошли инициативы «ДвижОК» и «Плывем к чистоте».

Проект «Плывем к чистоте», представленный в номинации «Спортивный туризм», сочетает экологические акции и водный спорт. Его участники сплавляются по рекам, одновременно очищая природные территории. В инициативе участвуют бойцы СВО, их семьи и волонтеры. Главная задача проекта — помощь в социальной адаптации и реабилитации через спорт и активный отдых на природе.

Второй финалист — проект «ДвижОК» в номинации «Корпоративный спорт». Он направлен на развитие здоровой среды в трудовых коллективах и поддержку ментального здоровья сотрудников. Для участников организуют спортивные активности, образовательные вебинары с экспертами, а также консультации с психологами. В программе задействовалм около двух тысяч человек.

Всего в этом году на конкурс поступило более шести тысяч заявок со всей страны. Победителей определят в июне после защиты проектов в Министерстве спорта Российской Федерации. Лучшие инициативы получат денежные гранты на дальнейшее развитие.