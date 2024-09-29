Победитель турнира UFC в Париже обругал Макрона за глобалистскую программу

Бразильский боец UFC Мойкано обрушился с нецензурной критикой на Макрона

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано, одержавший победу на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, нецензурно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мойкано подверг жесткой критике французского лидера, назвав его глобалистом, который «пытается протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Поединок между Мойкано и представляющим Францию Бенуа Сен-Дени состоялся 28 сентября. Бразилец одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда врачи не позволили Сен-Дени продолжить бой из-за серьезных травм.

Ранее Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Авторы ресурса шутили об ориентации французского лидера и половой принадлежности его жены.