Макрон случайно прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе

Из-за путаницы с ником Елисейского дворца президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Пресс-служба политика указала неверное название в описании его профиля в мессенджере.

Перечисляя контакты президента в соцсетях, представители Макрона указали его личный канал, ресурс президента на французском языке и канал с ником ElyseeInfos. Последний не имел отношения к Елисейскому дворцу.

По информации Lenta.ru, его авторы выкупили это имя и публиковали мемы о политике, его ориентации и половой принадлежности его супруги Брижит Макрон. Спустя время ссылка стала неактивной — никнейм остался в описании профиля президента, но при нажатии на него появлялось сообщение о том, что такой пользователь не найден.

Макрон ранее опроверг слухи о том, что первая леди Франции в прошлом сменила пол* на женский. Он назвал недоброжелателей своей супруги женоненавистниками.

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